События

14:56 15.06.2021

Музей Ханенко пополнился картиной "Святая Варвара"

1 мин читать
Музей Ханенко пополнился картиной "Святая Варвара"

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко пополнился картиной 18 века "Святая Варвара", которая была подарена шведским ученым Торэ Хальстремом, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Можно сказать, что покровительница шахтеров, артиллеристов и саперов Святая Варвара усиливает свое присутствие в Киеве. Ведь в соборе Святого Владимира уже давно хранятся мощи Святой Великомученицы. Поэтому примем во внимание ее силу, и надеемся, что картина найдет в Украине своих многочисленных ценителей", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, Минкультуры нацелено возвращать произведения искусства, которые принадлежат Украине.

"Хочется еще раз поблагодарить профессора Торэ Хальстрема за такой подарок. Музей Ханенко - место, где с головой погружаешься в европейское искусство. И новый экспонат идеально дополнит экспозицию", - написал министр.

Ознакомиться с картиной с 16 июля смогут все желающие в испанском зале музея.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #картина #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 11.06.2021
Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

16:17 08.06.2021
Минкультуры Украины презентовало новый визуальный бренд ведомства

Минкультуры Украины презентовало новый визуальный бренд ведомства

15:31 08.06.2021
Ткаченко о ситуации с переименованием УПЦ (МП): спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда

Ткаченко о ситуации с переименованием УПЦ (МП): спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда

14:26 08.06.2021
Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

10:29 07.06.2021
Посол Швеции и Елена Зеленская запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза и презентовали арт-зону в Киеве

Посол Швеции и Елена Зеленская запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза и презентовали арт-зону в Киеве

12:02 04.06.2021
Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

18:52 02.06.2021
В Коломые отремонтируют Музей писанки

В Коломые отремонтируют Музей писанки

05:27 01.06.2021
Украиноязычный аудиогид появился в Музее жертв политических репрессий в Казахстане

Украиноязычный аудиогид появился в Музее жертв политических репрессий в Казахстане

12:16 28.05.2021
Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

17:37 27.05.2021
Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

В Харьковской области прекращена деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, изъяты 560 тонн нефтепродуктов

Израиль открыл свои границы для украинцев

Глава ОБСЕ призвала к немедленному и полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Глава НАПК: борьбой с олигархами мы не достигнем конечной цели в преодолении коррупции

ПОСЛЕДНЕЕ

Оккупационная администрация закрывает в ОРДЛО учебные заведения – Денисова

В Харьковской области прекращена деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, изъяты 560 тонн нефтепродуктов

На курортах Украины море прогреется до +23° С

Израиль открыл свои границы для украинцев

Работа АМКУ заблокирована из-за анонимного сообщения о минировании

Минреинтеграции объявляет о старте марафона по наполнению крымскотатарской Википедии

Глава ОБСЕ призвала к немедленному и полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Херсонские полицейские провели операцию по спасению дельфина, которого штормом выбросило на мель

РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

Папа Римский назначил апостольского нунция в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА