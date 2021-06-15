Музей Ханенко пополнился картиной "Святая Варвара"

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко пополнился картиной 18 века "Святая Варвара", которая была подарена шведским ученым Торэ Хальстремом, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Можно сказать, что покровительница шахтеров, артиллеристов и саперов Святая Варвара усиливает свое присутствие в Киеве. Ведь в соборе Святого Владимира уже давно хранятся мощи Святой Великомученицы. Поэтому примем во внимание ее силу, и надеемся, что картина найдет в Украине своих многочисленных ценителей", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, Минкультуры нацелено возвращать произведения искусства, которые принадлежат Украине.

"Хочется еще раз поблагодарить профессора Торэ Хальстрема за такой подарок. Музей Ханенко - место, где с головой погружаешься в европейское искусство. И новый экспонат идеально дополнит экспозицию", - написал министр.

Ознакомиться с картиной с 16 июля смогут все желающие в испанском зале музея.