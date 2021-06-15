ГСЧС предупреждает жителей Киева и Киевской области о приближении грозы, града и шквального ветра

В течение вторника, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидается гроза, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час и до конца суток 15 июня в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмме.

В нем также отмечается, что 16 июня в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м / с.