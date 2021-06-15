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12:38 15.06.2021

Правоохранители предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии - Офис генпрокурора

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Правоохранители предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора правоохранителями пресечено заказное похищение и убийство бизнесмена - гражданина Республики Сербия.

"По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекая гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, решили осуществить похищение и последующее убийство гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом. Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить", - сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что женщина передала украинцу, который временно проживал за границей, информацию о своем муже. При этом она отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий.

"За ликвидацию мужа обещала квартиру в Москве стоимостью $2 млн", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранители провели спецоперацию - имитацию похищения потерпевшего на территории Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились в Сербии.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты $10 тыс. за выполнение первой части разработанного плана, он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст.15 ч.2 ст.146 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины. Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.

Теги: #заказ #правоохранители #прокуратура #убийство
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