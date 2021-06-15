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11:44 15.06.2021

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

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Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина "Спутник V", в связи с тем, что она не признана Всемирной организацией здравоохранения и Украиной, сообщил первый заместитель начальника отдела пограничной службы "Борисполь-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Спутник" Всемирной организацией здравоохранения не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения и которые признаем мы", - сказал Мельник на брифинге в аэропорту "Борисполь" во вторник.

По его словам, если "Спутником" вакцинирован иностранный гражданин, и он не имеет негативного ПЦР-теста, ему отказывают во въезде. В то же время граждан Украины просят отправляться на самоизоляцию или обсервацию.

"Если это иностранец, то мы ему отказываем, если у него нет теста негативного (ПЦР или на антиген). Если это украинец, мы ему предоставляем возможность как обычному гражданину: либо выбыть на самоизоляцию при помощи приложения "Вдома", либо обсервацию", - добавил Мельник.

Он указал, что если такие пассажиры трансфером летят в другие страны, они не прибывают на паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и выбывают далее из Украины.

Теги: #госпогранслужба #спутник #вакцина
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