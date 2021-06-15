Кулеба надеется на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2022 году НАТО предоставит Украине План действий по членству (ПДЧ).

"Так что если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

В частности, министр отметил, что еще за пару дней до саммита НАТО упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

"Это правда, что мы ее буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", - пояснил он.

Кроме того, Кулеба указал, что декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах.

"В ни одной из них союзники ПДЧ для Украины не упоминали. Могли, но не упоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такой поддержки", - считает он.

По его словам, декларация саммита имеет гораздо более широкий контекст.

"Это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - добавил он.

Глава МИД Украины заявил, что Украина будет членом НАТО. "Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и евратлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - резюмировал Кулеба.