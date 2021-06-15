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09:51 15.06.2021

Глава Минобороны Украины заявил о готовности к новому уровню сотрудничества с НАТО

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Глава Минобороны Украины заявил о готовности к новому уровню сотрудничества с НАТО

Украина уже готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО, заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном законе государства - европейской и евроатлантической интеграции", - цитирует слова Тарана пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник.

Министр подчеркнул, что приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

"Геополитически важно, что наше государство продолжает оставаться в повестке дня Альянса. Благодарны НАТО за взаимодействие и политику "открытых дверей". Наше партнерство является крайне важным. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности. Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности", - указал Таран.

Как сообщалось, 14 июня в ходе саммита НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Теги: #минобороны #таран #нато
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