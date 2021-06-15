В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 50 057 человек – Минздрав

За минувшие сутки, 14 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 50 057 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы 21 957 человек.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов вакцинации.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу – 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 768 556 прививок.