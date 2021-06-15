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08:20 15.06.2021

Байден обсудил с экспертами по России предстоящую встречу с Путиным в Женеве

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Байден обсудил с экспертами по России предстоящую встречу с Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями.

Отмечается, что с Байденом встретились около дюжины человек, в том числе два бывших посла США в РФ при президенте Бараке Обаме - Майкл Макфол и Джон Теффт.

Кроме того, во встрече участвовали бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Фиона Хилл, которая сопровождала Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером.

Как сообщили собеседники портала, "некоторые участники высказались за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией - от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей".

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.

Теги: #эксперты #сша #россия #байден
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