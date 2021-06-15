В Украине за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 511 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 014 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 5 511 человек, умерли 77, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"15 июня 2021 в Украине зафиксировано 1 014 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 43 ребенка и 51 медработник. Также за минувшие сутки: госпитализирован - 401 человек; летальных случаев - 77; выздоровели – 5 511 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 224 992 человека, выздоровели 2 136 176 человек, скончались 51 769 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.