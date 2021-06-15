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07:25 15.06.2021

Из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 27, Черновицкая - 9 и Кировоградская – 4", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #повреждения #отключения #непогода
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