Почти 1 млн грн выплатит банковское учреждение по страховым обязательствам перед Минобороны

Хозяйственный суд Киева обязал банковское учреждение выплатить в бюджет почти 1 млн грн обязательств за нарушение поставщиком договора перед Министерством обороны Украины, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"При вмешательстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Хозяйственный суд г.Киева обязал одно из банковских учреждений перечислить в государственный бюджет около 1 млн грн банковской гарантии. Указанная сумма должна быть выплачена за ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств перед Министерством обороны Украины на поставку индивидуального обмундирования для военнослужащих", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в понедельник вечером.

Установлено, что в июле 2018 банковским учреждением была выдана банковская гарантия, согласно которой банк берет на себя безусловные и безотзывные обязательства выплатить Минобороны Украины сумму, определенную данной гарантией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком условий договора о закупке обмундирования для военнослужащих. "Однако поставщик нарушил сроки выполнения договорных обязательств, вследствие чего указанный товар поставлен с опозданием, в связи с чем, МОУ направило в банковское учреждение требование по уплате суммы банковской гарантии, которая была оставлена последней без внимания", – сказано в сообщении.

Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона был подан иск в Хозяйственный суд Киева относительно обязательства банковского учреждения выплатить в пользу Минобороны сумму банковской гарантии.

14 июня 2021 по решению суда из банковского учреждения подлежат взысканию в государственный бюджет денежные средства в сумме около 1 млн грн.

В спецпрокуратуре отметили, что продолжают принимать меры представительского характера относительно эффективной защиты интересов государства.