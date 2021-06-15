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03:35 15.06.2021

Боевой дрон отечественного производства будет представлен на выставке оружия в Киеве

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Боевой дрон отечественного производства будет представлен на выставке оружия в Киеве

Сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE будет представлен на выставке "Оружие и безопасность-2021", которая пройдет в Международном выставочном центре 15-18 июня, сообщил о планах экс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

"Завтра на выставке "Оружие и безопасность-2021" представляем с Александром Лосем и командой ACE уникальный проект - сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE. Над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли", - написал Усов на своей странице в Facebook в понедельник.

Он отметил, что благодаря технологии stealth, а также форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Также Усов добавил, что скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой.

"Дроны ACE ONE незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников. Приходите посмотреть собственными глазами!" - резюмировал Усов.

 

Теги: #беспилотник #выставка #оружие
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