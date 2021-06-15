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02:25 15.06.2021

На Волыни у таможенников изъята партия контрафактных сигарет стоимостью более $600 тыс. – прокуратура

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На Волыни у таможенников изъята партия контрафактных сигарет стоимостью более $600 тыс. – прокуратура

В Волынской области правоохранителями у сотрудников местной таможни изъята партия контрафактных сигарет и спиртосодержащих жидкостей из Беларуси на сумму более $600 тыс., сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук, под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры следственными Второго следственного отдела следственного управления Территориального управления ГБР во Львове осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве о совершении работниками Волынской таможни Гостаможслужбы злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и вымогательства и получения ими неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 УК Украины).

В рамках расследования этого производства 14 июня 2021 проведен неотложный обыск в складском помещении в городе Луцке. В ходе обыска обнаружено и изъято более 2 тыс. ящиков сигарет производства Республики Беларусь, перемещенных в Украину под видом другого груза.

Кроме того, изъяты бочки со спиртосодержащими жидкостями.

"Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей - более $600 тыс. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и вопрос о назначении экспертиз", – подчеркнули в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #таможня #табак #волынь #контрафакт
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