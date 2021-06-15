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01:09 15.06.2021

Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: США будут сначала проверять, а потом доверять

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Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: США будут сначала проверять, а потом доверять

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "яркой, жесткой" личностью и заявил, что США будут вначале проверять достигнутые договоренности, а потом доверять.

"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - сказал Байден журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе, прямую трансляцию ведет сайт НАТО. По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".

Если Россия не захочет сотрудничества, то США "будут отвечать", заверил Байден.

Теги: #договоренности #нато #байден #путин
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