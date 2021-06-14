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23:42 14.06.2021

Кулеба: Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ

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Кулеба: Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ

Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже сделала достаточное количество реформ, чтобы получить ПДЧ в НАТО.

"Безусловно, мы очень привыкли в нашем прекрасном государстве постоянно обвинять себя во всем и говорить, что "все плохо, потому что нет реформ". На самом деле, мы должны откровенно говорить с украинским народом о том, что путь между получением ПДЧ и членством - это тоже путь реформ. И для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Годы может длиться процесс между получением ПДЧ и приобретением членства, и там еще можно сделать много реформ", - добавил министр.

Теги: #рф #пдч #нато
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