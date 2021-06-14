Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе – ОТГ "Восток"

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, оба госпитализированы, сообщили в Оперативно-тактической группировке '' Восток ''.

"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ''Восток'' в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", – сказано на странице ОТГ в Фейсбук в понедельник вечером.

Раненные доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена медицинская помощь.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", – уточнили в ОТГ.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщалось, что российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

"С начала текущих суток зафиксированы два обстрела со стороны российских оккупантов. В районе Новотошковское враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении на странице штаба в Facebook.