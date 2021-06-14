События

21:37 14.06.2021

Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе – ОТГ "Восток"

1 мин читать
Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе – ОТГ "Восток"

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, оба госпитализированы, сообщили в Оперативно-тактической группировке '' Восток ''.

"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ''Восток'' в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", – сказано на странице ОТГ в Фейсбук в понедельник вечером.

Раненные доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена медицинская помощь.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", – уточнили в ОТГ.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщалось, что российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

"С начала текущих суток зафиксированы два обстрела со стороны российских оккупантов. В районе Новотошковское враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении на странице штаба в Facebook.

 

Теги: #военнослужащие #ранение #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 11.06.2021
На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

20:24 09.06.2021
Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

19:45 09.06.2021
Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

19:22 09.06.2021
Маас: Россия - сторона конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения

Маас: Россия - сторона конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения

18:30 09.06.2021
Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

11:56 09.06.2021
Зеленский прибыл в Донецкую область, посетит передовую

Зеленский прибыл в Донецкую область, посетит передовую

17:15 03.06.2021
ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

18:00 02.06.2021
Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

09:48 01.06.2021
Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

10:09 30.05.2021
Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский благодарен НАТО за перспективу членства в Альянсе

Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное - продвигать реформы

В Киеве массовую вакцинацию от COVID-19 в МВЦ перенесли с 19-20 на 17-18 июня из-за праздников

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил странам Балтии, что США в рамках НАТО поддержит их в свете "вредоносных действий России"

Зеленский благодарен НАТО за перспективу членства в Альянсе

Джонсон перенес на месяц отмену ограничений в Англии, указал на намерение вакцинировать больше населения

Впервые за год в Молдове не зарегистрировано ни одного смертельного исхода от COVID-19

Лидеры стран НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса

Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии - Столтенберг

Наложен арест на связанные с Glusco корпоративные права 28 компаний

Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО - Зеленский

Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное - продвигать реформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА