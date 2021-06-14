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19:46 14.06.2021

Впервые за год в Молдове не зарегистрировано ни одного смертельного исхода от COVID-19

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Впервые за год в Молдове не зарегистрировано ни одного смертельного исхода от COVID-19

Впервые в Молдове с апреля прошлого года за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Минздрав отмечает, что количество смертельных исходов от COVID-19 сократилось с 40 и более в день в начале года до 3-4 случаев за сутки в последние несколько недель. Официальное число жертв пандемии в Молдове составляет 6154 человека.

"В понедельник было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, после проведения 2838 тестов. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 255 830. За сутки от COVID-19 выздоровели 62 пациента. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 248 733 человек", - отмечается в сообщении.

Всего в больницах находятся 167 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 человека - в крайне тяжелом состоянии, 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В середине марта отмечалась нехватка мест в больницах, около 4 500 коек для пациентов с коронавирусом были заняты. Тогда ежедневно заболевали по две тысячи человек. Рекорд был установлен 24 марта - 2 273 новых случаев COVID-19 за сутки.

В Молдове вакцинированы более 530 тыс. человек, в том числе около 150 тыс. - двумя дозами препарата. В Кишиневе вакцинировано более 20% жителей, в целом по стране около 12%.

Теги: #молдова #коронавирус
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