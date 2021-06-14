Лидеры стран НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса

Участники саммита НАТО утвердили всеобъемлющую политику альянса в области киберобороны для реагирования на систематичные хакерские атаки и прочие киберпреступления.

"Киберугрозы безопасности альянса носят комплексный, разрушительный характер. Они становятся все более частыми. Это подтверждается недавними инцидентами с использованием программ-вымогателей и другой злонамеренной киберактивностью, нацеленной на нашу важную инфраструктуру и демократические институты", - говорится в коммюнике по итогам саммита НАТО.

"Чтобы противостоять этому все более актуальному вызову, мы сегодня одобрили Комплексную политику киберзащиты НАТО, которая будет поддерживать три основные задачи НАТО и общую стратегию сдерживания и обороны, а также еще больше укрепит нашу устойчивость", - подчёркивается в документе.

Отмечается, что НАТО "будет продвигать свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство", а также продолжит прилагать усилия "по повышению стабильности и снижению риска конфликтов, поддерживая международное право и добровольные нормы ответственного поведения государства в киберпространстве".

Кроме того, НАТО обещает привлекать к ответственности тех, кто "наносит ущерб" альянсу в киберпространстве.