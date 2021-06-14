Наложен арест на связанные с Glusco корпоративные права 28 компаний

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, имеющих отношение к сети АЗС Glusco, сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

"В марте 2021 года налоговая полиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС. Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, при этом скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн", - сообщает ГФС на странице в Facebook в понедельник.

Правоохранители отметили: досудебным расследованием установлено, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива "Евро-4", а в дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей для достижения показателя топлива "Евро-5".

В целом правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Были выявлены горюче-смазочные материалы общим объемом более 13 млн литров на ориентировочную стоимость свыше 350 млн грн.

"Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 компаний в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Получены сведения о намерении бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий осуществить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, чтобы избежать ответственности и предотвратить взыскание убытков по материалам уголовного производства", - подчеркнули в ГФС.

В связи с этим наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС, на общую сумму более 700 млн грн.

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.

Как сообщалось, в марте СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

По данным ряда СМИ, масштабные обыски прошли по всей Украине на объектах Glusco, поскольку ее связывали с нардепом Виктором Медведчуком. В то же время в ООО "Глуско Украина" опровергают связь с Медведчуком.

Согласно госреестру, учредителями "Глуско Украина" являются компании Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр). Конечный бенефициарный владелец - гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Proton Energy заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля после проведения массовых обысков и запрете реализации нефтепродуктов в ее сети АЗС Glusco, а также аресте принадлежащего ей дизельного топлива в украинском участке нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Параллельно активы Glusco были выставлены на продажу, а новым поставщиком топлива "Роснефти" с конца мая стала компания азербайджанской госокомпании SOCAR. В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на топливном рынке, после закрытия сделки SOCAR планирует часть купленных активов выставить на продажу.

В пресс-службе SOCAR не комментируют информацию о переговорах по покупке активов Glusco.

Розничная сеть АЗК Glusco в Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.