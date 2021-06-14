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18:30 14.06.2021

Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО - Зеленский

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Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает свою готовность вступить в североатлантический Альянс и получить План действий относительно членства в НАТО, сообщает пресс-служба президента.

"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей", - отметил президент в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

По его мнению, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.

По словам Зеленского, западные страны должны осознать, что война на украинских границах и на временно оккупированных территориях Украины - это также война в Европе, на которой умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

"Западные партнеры должны понять, что поддержка Украины - это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран", – сказал он.

Также президент отметил, что энергетической безопасности Украины и всей Европы угрожает проект "Северный поток - 2", который, по сути, является оружием России.

Он напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля. Во время встречи с лидером США Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Зеленский отметил, что сейчас Российская Федерация медленно отводит свои войска от границы с Украиной после недавнего взимания значительного количества своих вооруженных сил.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси - ИФ)", - добавил президент.

Однако он считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну.

Президент Украины надеется на встречу с президентом РФ для активизации мирных переговоров, "хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин".

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #нато
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