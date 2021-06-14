Минобороны и КГГА сформулировали "дорожную карту" передачи усадьбы Сикорского на баланс города

Министерство обороны Украины и Киевская горгосадминистрация сформулировали "дорожную карту" передачи усадьбы авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве (ул.Ярославов Вал, 15б) в коммунальную собственность столицы, сообщила народный депутат Елена Шуляк.

"Видение ситуации четкое и уверенное как никогда ранее. Следующая встреча – в Генеральной прокуратуре Украины", – написала депутат в Facebook в понедельник.

Согласно сообщению, в совещании по созданию плана передачи здания также принимали участие представители громады и народные депутаты.

Ранее министр обороны Андрей Таран предложил собраться представителям столичной громады, Офиса генпрокурора, правоохранительных органов, Минобороны, Минкультуры и согласовать "дорожную карту" создания музея Игоря Сикорского

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского по ул.Ярославов Вал в Киеве. По информации Офиса генерального прокурора, Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.