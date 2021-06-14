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17:43 14.06.2021

Берлинский филармонический оркестр даст юбилейный концерт в Одессе

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Берлинский филармонический оркестр даст юбилейный концерт в Одессе

Берлинский филармонический оркестр в свой 140-летний юбилей выступит на сцене Одесской национальной оперы, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Берлинский филармонический оркестр сам выступил инициатором приезда в Одессу, в город, где в свое время под руководством Петра Столярского зародилась одна из самых известных скрипичных школ мира. По значению этот концерт для Украины смело можно назвать событием века, это станет ярким акцентом не только в историческом и художественном смысле, привлечет к Украине и, в частности к Одессе, внимание всего мира, но и предоставит особые шансы для развития дипломатических связей и кооперации нового высокого международного уровня", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что организаторами события с украинской стороны станут ОО "Институт Развития Одессы" в сотрудничестве с Минкультуры, Одесским национальным академическим театром оперы и балета и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования.

В составе оркестра около 100 музыкантов под руководством главного дирижера и художественного руководителя Кирилла Петренко.

Оркестр исполнит особую концертную программу, которая будет транслироваться в реальном времени со сцены Одесской национальной оперы не только Первым немецким государственным каналом, а и международными медиа-партнерами на весь мир. Запись концерта пополнит цифровую библиотеку Берлинской филармонии.

Как сообщается на сайте оркестра, выступление в Одессе состоится 1 мая 2022 года.

За предыдущие годы Берлинский филармонический оркестр уже посетил с Европейским концертом Великобританию, Испанию, Францию, Грецию, Чехию, Польшу, Россию, Италию, Швецию, Турцию, Португалию, Венгрию и Австрию.

Особой образовательной миссией Берлинского филармонического оркестра является идея после Европейского концерта инициировать еще один проект для талантливой молодежи - с участием юных музыкантов из Германии, Молодежного симфонического оркестра Украины и лучших учащихся и студентов одесских специализированных музыкальных заведений.

Теги: #оркестр #одесса #концерт
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