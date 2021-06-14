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17:18 14.06.2021

Два экс-командира "Беркута" приговорены к реальному лишению свободы за разгон акции протеста в Киеве в ноябре 2013 года

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Два экс-командира "Беркута" приговорены к реальному лишению свободы за разгон акции протеста в Киеве в ноябре 2013 года

Шевченковский районный суд г. Киев вынес приговор в отношении двух бывших командиров отделений столичного спецподразделения милиции "Беркут", сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Они обвинялись в превышении власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа, применении физического насилия в отношении участника мирной акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве, незаконном его задержании и фальсификации документов - рапортов о якобы совершении им административного правонарушения", - указывается в сообщении.

Суд признал экс-правоохранителей виновными по всем статьям обвинения и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного вреда.

"Это первый приговор по делам Майдана, которым к наказанию в виде реального лишения свободы осуждены именно правоохранители", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Приговор не вступил в законную силу. Сейчас прокуроры изучают возможность его апелляционного обжалования в части квалификации действий обвиняемых и мягкости назначенного наказания.

Теги: #беркутовцы #приговор
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