В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В результате дорожно-транспортного происшествия в Румынии утром в понедельник двое украинцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Николенко, двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет, добавил он.

"Водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди", - пояснил спикер.

Николенко отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

"Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60", - проинформировал он.