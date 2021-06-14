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16:32 14.06.2021

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

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В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В результате дорожно-транспортного происшествия в Румынии утром в понедельник двое украинцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Николенко, двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет, добавил он.

"Водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди", - пояснил спикер.

Николенко отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

"Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60", - проинформировал он.

 

Теги: #жертвы #дтп #румыния
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