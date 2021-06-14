"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу

Учитывая повышенный спрос в летний сезон, АО "Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный ночной скорый поезд №132/131 Одесса - Житомир через Винницу, который начнет курсировать с 1 июля через день по непарным числам.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу - в 9:29.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 12:27, а в Винницу прибывать в 19:25. На конечной в Житомире поезд будет в 22:10.

Предусмотрены также остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.

Как сообщалось, УЗ на лето также назначила дополнительные поезда из Лисичанска, Кривого Рога, Днепра, Харькова в Одессу, Геническ и Бердянск.