Зеленский благодарит главу комитета по иностранным делам Сената США за поддержку Украины и ожидает встречи в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя комитета по иностранным делам Сената США Роберта Менендеса за принципиальную позиции касательно российской агрессии и поддержку Украины.

"Благодарю Роберта Менендеса за принципиальную позицию в отношении российской агрессии и поддержку Украины. Мы боремся за общие ценности. Согласен, что "Северный поток-2" должен быть остановлен, а Украина - интегрирована в НАТО. Жду нашу встречу в Вашингтоне", - написал Зеленский на странице в Twitter в понедельник.