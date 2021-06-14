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15:10 14.06.2021

Зеленский анонсировал ужесточение ответственности за невыплаты врачам

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Зеленский анонсировал ужесточение ответственности за невыплаты врачам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплаты врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.

Как сообщается на сайте президента, глава государства призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Виктора Ляшко взять под контроль вопрос невыплаты заработной платы врачам за апрель и май текущего года.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - отметил президент.

Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения.

По итогам селекторного совещания у президента также отмечено, что Украина вошла в "зеленую" зону по критериям Европейского Союза, а показатели заболеваемости стали самыми низкими за последний год.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, за минувшие сутки выявлено 420 новых больных COVID-19. "Это самый низкий показатель за последний год", - сказал он.

"В соответствии с критериями Европейского Союза Украина тоже отныне вошла в "зеленую" зону". Есть показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также рассказал, что более 1 млн. 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 238 тыс. человек - две дозы. За прошедшие выходные привито 57 тыс. украинцев. Было открыто более 50 центров вакцинации, в которых работало 178 мобильных бригад.

По словам премьер-министра, Украина к настоящему времени получила 4 млн. 850 тыс. доз вакцин.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой "COVAX" Украина получит более 10 млн. вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется привить 5 млн граждан.

Теги: #выплаты #зеленский #врачи
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