События

13:58 14.06.2021

Зеленский в разговоре с Джонсоном перед саммитом НАТО: пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями

2 мин читать
Зеленский в разговоре с Джонсоном перед саммитом НАТО: пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подчеркнул важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины.

Как сообщает Офис президента Украины, во время разговора Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных безопасности вызовов.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил Зеленский.

Также глава государства отметил важную роль британского председательства в G7, и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуацию с безопасностью на Донбассе и отметил, что полного отвода российских войск от границ Украины не произошло, из-за чего уровень военной угрозы для Украинского государства остается высоким.

"Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток – 2", который является вызовом для Украины в сфере безопасности, и отметил, что его введение в действие недопустимо", - говорится в сообщении.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Теги: #зеленский #разговор #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 14.06.2021
Зеленский анонсировал ужесточение ответственности за невыплаты врачам

Зеленский анонсировал ужесточение ответственности за невыплаты врачам

14:29 14.06.2021
Около 20% украинцев готовы переизбрать Зеленского президентом – опрос

Около 20% украинцев готовы переизбрать Зеленского президентом – опрос

11:48 14.06.2021
Зеленский почтил память сбитого в 2014 года экипажа Ил-76

Зеленский почтил память сбитого в 2014 года экипажа Ил-76

07:13 14.06.2021
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"

Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"

00:31 14.06.2021
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

23:55 13.06.2021
Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

22:55 13.06.2021
Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

14:40 12.06.2021
Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

22:20 11.06.2021
Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

22:15 11.06.2021
Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

Кинопремию "Золота Дзиґа" 2021 года за лучший фильм получила лента "Атлантида" Васяновича

В Брюсселе пройдет саммит НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь - Меркель

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

Президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт - адвокаты

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, град и грозы

Корниенко не исключает, что в четверг может состояться внеочередное заседание Рады

Кинопремию "Золота Дзиґа" 2021 года за лучший фильм получила лента "Атлантида" Васяновича

Разумков надеется, что Рада вскоре приступит к рассмотрению судебной реформы

Кулеба: надеемся, что Байден даст Путину понять, что его война с Украиной потерпела неудачу

МОН осуждает действия оккупационных властей, препятствующих желающим учиться в учебных заведениях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА