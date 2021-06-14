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13:16 14.06.2021

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

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Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

Государственное агентство развития туризма планирует в августе-сентябре запустить кампанию по опросу на границе иностранных туристов, сообщила глава ведомства Марьяна Олеськив.

"Мы скоро будем объявлять тендер, и думаю, что в августе-сентябре такой опрос будет. Будут спрашивать цель приезда, время пребывания, что планируют посетить, какие планируют расходы и тому подобное. Это нам позволит понять, сколько у нас туристов со всего въездного потока, кто этот турист, какие у него предпочтения, откуда он черпает информацию, цель приезда", - сказала Олеськив в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по ее словам, Гостуризма также объявит тендер на закупку данных платежных систем.

"Поскольку они наиболее точно нам дадут картинку именно по расходам и составу затрат, а также покажут, откуда иностранный турист и на что он тратит деньги. Это позволит более точно планировать наши маркетинговые кампании", - заявила она.

Среди приоритетных стран для въездного туризма из-за границы Олеськив назвала Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Польшу, а также Израиль и Китай.

"Пока Китай не позволяет своим гражданам активно путешествовать. Но мы находимся на "низком старте". Как только мы поймем, что страна начинает давать возможности для того, чтобы граждане могли путешествовать, будем активно включаться", - добавила она.

Олеськив ожидает, что в 2021 году в этом году Украина сможем выйти на половину объема международного туризма 2019 года, а в 2023-2024 гг. во всем мире туризм должен вернуться до докарантинного уровня.

Теги: #опрос #гостуризма #иностранцы
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