В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, град и грозы

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода, которую будет определять умеренно-теплый воздух на фоне пониженного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 15 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем, кроме западных и северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатах, днем в южной части значительные дожди.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве во вторник ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь; температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июня самая высокая температура днем была (+32,3°) в 2019 году, самая низкая ночью (+5,0°) в 1913 году.

В среду, 16 июня, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, в южной части значительные дожди, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в западных областях без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье до 29°, в южной части 19-24°.

В Киеве в среду кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Утром 14 июня температура воды в Черном море была в пределах 20-24°, возле Одессы - 17°, Приморского - 16°; в Азовском море - 22-25°, в Днепре вблизи Киева - 20°.