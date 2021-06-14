Разумков надеется, что Рада вскоре приступит к рассмотрению судебной реформы
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент приступит к рассмотрению вопросов, касающихся судебной реформы.
"Я думаю, что профильный комитет и коллеги сконцентрируются на этой реформе (судебной реформе - ИФ) и мы в ближайшее время сможем ее рассмотреть", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он подчеркнул, что одна из причин того, что инвесторы не приходят в Украину - неуверенность, что украинские суды будут защищать их интересы так, как в Европе, США, Канаде.
"Вопрос судебной реформы поднимается на каждой международной встрече, но в первую очередь реформа судов нужна нам", - сказал спикер.