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11:13 14.06.2021

МОН осуждает действия оккупационных властей, препятствующих желающим учиться в учебных заведениях Украины

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МОН осуждает действия оккупационных властей, препятствующих желающим учиться в учебных заведениях Украины

Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей, которые препятствуют лицам, которые хотят учиться в учебных заведениях Украины.

"В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинским властям. Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования", - говорится в заявлении Минобразования.

Отмечается, что ведомство обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального перед высшими и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" и предоставить разъяснения.

Со своей стороны, Минобразования в пределах компетенции будет принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий вступать в учебные заведения Украины.

Также министерством будет рассмотрен вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с оккупированных территорий на места государственного заказа.

Теги: #оккупация #мон #протест
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