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10:47 14.06.2021

Путешествовать по Украине не так дорого, если не говорить о высоком летнем сезоне на морских курортах - глава Гостуризма

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Путешествовать по Украине не так дорого, если не говорить о высоком летнем сезоне на морских курортах - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства по вопросам туризма Марьяна Олеськив заявляет, что путешествовать по Украина не так дорого, если не говорить о летнем сезоне на морских курортах.

"На самом деле по Украина путешествовать не так дорого, если мы не говорим о высоком летнем сезоне на морских курортах. Это миф, что у нас дорого. Конечно, если говорить, что у нас дорого путешествовать, потому что в Турции ты можешь жить в гостинице за столько-то, а в Одессе за столько-то, тогда да. Но никто не говорит, сколько стоить поехать по Черниговской или Черкасской областях, посетив ряд классных объектов по сравнению с путешествием, например, в Каппадокию. Это никто не сравнивает, а виды у нас действительно не хуже", - сказала Олеськив в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, она отметила, что инфраструктура не везде идеальная, и над этим нужно работать.

По ее словам, глобальная цель программы "Путешествуй по Украине" ("Мандруй Україною" - ИФ) - формирование культуры путешествий.

"Нам важно, чтобы те люди, которые никуда не ездят, начинали больше ездить. Чтобы процент тех, кто никуда не собирается, уменьшился. Чтобы хотя бы на несколько дней люди посещали соседние области, показывали детям свою страну, знакомились с ее историей, природой и культурой. В этом году наша кампания как раз будет направлена на то, чтобы показать конкретные маршруты на 2-3 дня. Возможно, даже показывать ориентировочную стоимость таких путешествий", - добавила Олеськив.

Глава Гостуризма также обратила внимание, что сейчас конкуренция внутреннему туризму начнет увеличиваться, так как значительное количество стран открывается и многие смогут путешествовать за границу.

"Здесь очень важно для всех участников отрасли понять, что качество сервиса и постоянное совершенствование является залогом того, чтобы спрос к внутреннему туризму оставался не только стабильным, но и рос", - констатировала она.

На вопрос, сколько украинский турист в среднем тратит, путешествуя по Украине, глава Гостуризма заявила, что в текущем году ведомство запланировало проведение такого исследования.

"Когда я работала во Львове, мы изучали этот вопрос: расходы украинского туриста были около 30 евро в день, белорусского - 58 евро, а турецкого - 115 евро в день. То есть, украинский турист тратит в три раза меньше, чем иностранный турист", - добавила она.

Теги: #олеськив #путешествия
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