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10:26 14.06.2021

Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым - Маск

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Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым - Маск

Tesla Inc. вновь разрешит покупателям приобретать свои автомобили за биткойны, как только майнинг криптовалют станет более чистым, заявил глава Tesla Илон Маск.

"Когда мы увидим доказательства того, что существенная - примерно 50% - часть энергии, используемой для майнинга, является чистой, мы вновь разрешим транзакции в биткойнах", - написал он в Твиттере.

Маск сообщил также, что Tesla, которая ранее инвестировала в биткойн $1,5 млрд, сохраняет значительную часть этих инвестиций и продала лишь порядка 10% от этой суммы.

Это подтверждает, что Tesla может легко ликвидировать свою позицию без того, чтобы спровоцировать движение рынка, отметил Маск.

Курс биткойна подорожал на 1,3% на торгах в понедельник - до $36892. 

Теги: #tesla #маск
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