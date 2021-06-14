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10:15 14.06.2021

В Брюсселе пройдет саммит НАТО

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В Брюсселе пройдет саммит НАТО

В Брюсселе в понедельник состоится саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет принято решение о разработке новой стратегической концепции Альянса.

Как сообщает собственный корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", встреча глав государств и правительств тридцати стран-членов Альянса начнется в штаб-квартире организации после полудня и продлится, как ожидается, два с половиной часа. Бельгийские власти предприняли серьезные меры безопасности. Трасса, которая проходит мимо штаб-квартиры, полностью перекрыта. Накануне, в воскресенье вечером, на военном аэродроме приземлился борт президента США Джо Байдена, который на днях посетил Великобританию для участия в заседании G7.

В Брюсселе, кроме встречи с союзниками по Североатлантическому альянсу, Байден на следующий день будет участвовать в саммите США-ЕС, откуда направится в Женеву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Непосредственно в штаб-квартире предприняты беспрецедентные меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса. Так, количество журналистов в пресс-центе ограничено: из около 900 запросов на аккредитацию было дано около 600 разрешений, причем все должны были представить результат ПЦР-теста. Перед посадкой в автобус, который курсирует между аккредитационным центром и пресс-центром, у всех журналистов проверили температуру и выдали новые маски, которые обязательно носить все время пребывания в помещении. Рабочие места также расставлены с учетом необходимого расстояния в 1,5 метра.

Накануне саммита Альянса генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что "лидеры НАТО встретятся в Брюсселе в решающий момент для Североатлантического союза и нашей коллективной безопасности".

"Мы живем в эпоху глобальной конкуренции. И мы должны одновременно реагировать на множество угроз и вызовов", - сказал он на пресс-конференции.

Среди основных вопросов повести дня генсек назвал Россию и Китай, которые "сопротивляются международному порядку, основанному на правилах", угрозу терроризма, кибератаки, изменение климата.

"Мы одобрим (решение) разработать следующую Стратегическую концепцию НАТО, в которой подтвердим наши ценности и отразим значительные изменения в нашей среде безопасности, которые произошли за последнее десятилетие", - констатировал он.

Говоря об ожиданиях саммита в отношении Украины, генсек констатировал, что союзники поддержку евроатлантическим устремлениям Киева, равно как и политику открытых дверей.

"Я ожидаю, что лидеры НАТО вновь подтвердят решение (принятое в Бухаресте в 2008 году в отношении того, что Украина будет членом альянса – ИФ) в рамках политики открытых дверей НАТО, которая была большим успехом для распространения демократии и свободы по Европе. Саммит продемонстрирует поддержку НАТО Украине и Грузии, и их евроатлантическим устремлениям", - заявил тогда Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время фокус Украины и Грузии должен быть сосредоточен на реформах. "Мы будем продолжать помогать и поддерживать их в выполнении этих реформ", - заверил генсек НАТО.

Теги: #нато #саммит
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