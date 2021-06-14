Я не вижу юридических оснований для отмены решений набсовета УКФ - Берковский

Исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Владислав Берковский не видит юридических оснований для отмены решений наблюдательного совета Фонда.

"В нашей жизни нет ничего невозможного. Сейчас мы видим, что уже началась частичная ротация. По крайней мере, три члена Наблюдательного совета подали самоотвод. Все ли остальные прислушиваются к таким предложениям и призывам, я не знаю, потому что каждый из них лично принимает такие решения. В любом случае будет кооптация, и мы уже можем говорить, что после этого будут новые члены и председатель Наблюдательного совета", - сказал Берковский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, считает ли он необходимой перезагрузку набсовета УКФ.

Он отметил, что на данный момент ему нужно самому немного отработать, чтобы понять, почему действующий набсовет принял те или иные решения, так как сейчас имеет много контраверсийной информации с разных сторон.

"На данный момент, согласно действующему законодательству, я не вижу юридических оснований для отмены решений. Каким образом, если действующая нормативная база такого не предусматривает? Если это будет судебное решение, тогда возможно. Но пока я не вижу такой перспективы", - подчеркнул исполнительный директор.

Что касается формата работы наблюдательного совета УКФ, то Берковский заявил, что ему больше нравится формат, когда все несут ответственность за те решения, которые принимает Фонд.

"Но в каждом подходе есть плюсы и минусы. Поэтому идя на должность, вижу для себя задачей попытаться найти золотую середину, чтобы культурная среда была удовлетворена. Хотя, мы прекрасно понимаем, что всем не угодишь, недовольные будут всегда, особенно те, кто проигрывает. Но даже тем, кто проигрывает нужно объяснять, почему так произошло и где были их недоработки. С другой стороны, субъектность Наблюдательного совета в вопросах принятия решения о выделении больших средств должно быть, члены Наблюдательного совета должны осознавать, что они берут на себя ответственность", - заявил он.

На вопрос, нужно ли вводить механизм контроля работы набсовета, а также механизм инициации ее роспуска, и отзыв отдельных членов, Берковский ответил, что по этим вопросам необходимо искать сбалансированное решение.

"Основная идея, которая закладывалась в создание Украинского культурного фонда, - это создание независимой структуры, задачей которой является анализ и финансирование проектов, которые разрабатываются культурной средой и направлены на развитие многообразия нашей культуры. И разрабатывался закон с тем, чтобы это было как можно более независимая организация. Сейчас ситуация приходит к тому, что изменения, которые предлагаются, ставят определенные ограничения. Мы начинаем выстраивать "красные линии", и на данный момент общество как бы и право, что такие линии нужны. Но есть и другая сторона. Если говорить о досрочном роспуске Наблюдательного совета, то сразу же возникает вопрос, кто будет иметь такое право? И тот, кто будет иметь такое право, в будущем не будет ли этим правом пользоваться в чьих целях?", - добавил он.

Что касается введения процедуры отзыва отдельных членов набсовета, Берковский отметил, что таким образом можно создать прецедент того, что позже это будет использоваться во вред.

Как сообщалось, ранее эксперты УКФ подписали открытое письмо премьер-министру и министру культуры с требованием посодействовать роспуска наблюдательный совет Фонда и отменить его решение по проектам с высоким рейтингом.