Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 176 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 175 млн 959 тыс. 756, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19, достигло 3 млн 803 тыс. 985 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 462 тыс. 30 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 599 тыс. 769.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 498 тыс. 826, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 374 тыс. 99.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 412 тыс. 766 заболевших, из них умер 487 тыс. 401 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 490,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 848 человек, Индии - 269, Бразилии - 2 тыс. 278.