В Украине за сутки 22 219 человек вакцинированы от COVID-19

За минувшие сутки, 13 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 22 219 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы 1 892 человека.

В течение суток работали 162 мобильных бригад и 205 пунктов вакцинации.

По состоянию на 14 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 718 499 прививок.