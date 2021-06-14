В Украине за сутки зафиксированы 420 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 3 328 человека

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 3 328 человек, умерли 13 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"14 июня 2021 в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 детей и 2 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 464 человека; летальных случаев - 13; выздоровели - 3 328 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Днем ранее, 13 июня за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования Covid-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек, выздоровели 2 130 665 человек, скончались 51 692 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.