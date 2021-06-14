События

07:36 14.06.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 14 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе Новотошковское враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотошковского наемники обстреляли украинские позиции по подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 13 июня, в районе проведения операции ОС зафиксировано 2 обстрелы украинских позиций. В районе Новотошковское враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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