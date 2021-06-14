События

05:46 14.06.2021

Джокович выиграл Roland Garros-2021, победив в финале Циципаса

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Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros-2021 в мужском одиночном разряде.

В финале соревнования во Франции он нанес поражение пятой ракетке мира, представителю Греции Стефаносу Циципасу - 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича.

Таким образом, 34-летний Джокович в 19-й раз выиграл турнир Большого шлема, в том числе во второй раз - Roland Garros. 22-летний Циципас, в свою очередь, впервые участвовал в финале соревнования Большого шлема.

Из российских теннисистов дольше всех по турнирной сетке Roland Garros-2021 прошел Даниил Медведев. Он вышел в четвертьфинал, где уступил Циципасу.

Теги: #турнир #франция #теннис #мужчины
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