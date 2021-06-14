События

04:47 14.06.2021

На Киевщине на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, есть пострадавшие

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На автодороге Киев-Одесса в Киевской области в воскресенье вечером произошла дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 19:00, в районе с. Чупира, произошло столкновение двух транспортных средств: Ikco и грузовики. Есть травмированные", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что полицейские охраняют место происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения.

На место происшествия прибыли медики и следователи.

"Возможные осложнения движения в направлении Киева, поэтому выбирайте по возможности другие маршруты", - предупредили в пресс-службе полиции.

 

Теги: #киевская_область #пострадавшие #дтп #украина
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