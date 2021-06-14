Харьковская полиция устанавливает обстоятельства травмирования 17-летнего юноши, упавшего с канатной дороги
В Харькове в воскресенье вечером с канатной дороги в парке Горького упал и травмировался 17-летний юноша.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что на проезжей части по ул.Новгородская лежит человек, поступила в дежурную часть в 18:15.
"В настоящее время 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице. На месте работает следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.