События

03:18 14.06.2021

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства травмирования 17-летнего юноши, упавшего с канатной дороги

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В Харькове в воскресенье вечером с канатной дороги в парке Горького упал и травмировался 17-летний юноша.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что на проезжей части по ул.Новгородская лежит человек, поступила в дежурную часть в 18:15.

"В настоящее время 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице. На месте работает следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: #подросток #травмирование #украина #харьков
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