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02:40 14.06.2021

Геращенко сообщил о задержании подростка, избившего накануне ребенка

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Геращенко сообщил о задержании подростка, избившего накануне ребенка

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в воскресенье сообщил о задержании 16-летнего подростка, повинного в избиении накануне 13-летней девочки, ему грозит суд по ст. 125 Уголовного кодекса.

"Малолетняя мразь, зверски избившая 13 летнюю девочку, задержан харьковскими полицейскими. Впереди его ждёт суд по статье 125 Криминального Кодекса - нанесение умышленных лёгких телесных повреждений", - написал Геращенко на своей странице в фейсбуке.

По его словам, суд может ему присудить штраф, общественные работы от 150 до 240 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до 6 месяцев.

Теги: #подросток #геращенко #украина #задержание
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