Умер хореограф Григорий Чапкис

В возрасте 91 года скончался хореограф Григорий Чапкис, сообщил его сын Григорий.

"Покойся с миром, папа, Григорий Николаевич Чапкис. Легенда никогда не умирает", - говорится в сообщении сына Чапкиса в фейсбуке.

Григорий Чапкис - украинский хореограф, народный артист Украины. Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение" (самой молодой участнице которого 50 лет). Был членом жюри шоу "Танцы со звездами", председателем жюри фестиваля "Мистерия танца".