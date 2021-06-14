События

00:31 14.06.2021

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

1 мин читать
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с результатом 2:3 в их игре со сборной Нидерландов.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

Ранее сообщалось, что Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020.

Теги: #зеленский #евро2020 #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:21 14.06.2021
Умер хореограф Григорий Чапкис

Умер хореограф Григорий Чапкис

00:17 14.06.2021
Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

23:55 13.06.2021
Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

22:55 13.06.2021
Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

22:44 13.06.2021
Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2"

Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2"

19:47 13.06.2021
Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас

Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас

18:59 13.06.2021
В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

18:24 13.06.2021
Чемпионат европы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

Чемпионат европы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

18:24 13.06.2021
Порошенко не ожидает ничего плохого для Украины от встречи Байдена и Путина в Женеве

Порошенко не ожидает ничего плохого для Украины от встречи Байдена и Путина в Женеве

09:04 13.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер хореограф Григорий Чапкис

Кулеба: Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2"

В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден прибыл в Брюссель, где ожидается саммит НАТО

Израильский Кнессет одобрил сформированное без участия Нетаньяху коалиционное правительство, новым премьером стал Нафтали Беннет

Байден с женой встретились с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке

Россиянка Сапега подала жалобу на своё задержание в Минске, рассмотрение жалобы будет закрытым

Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

Подвиг украинских военных в освобождении Мариуполя стал переломным моментом в истории войны на востоке Украины - Ермак

Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА