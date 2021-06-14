"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с результатом 2:3 в их игре со сборной Нидерландов.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

Ранее сообщалось, что Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020.