События

23:49 13.06.2021

Байден прибыл в Брюссель, где ожидается саммит НАТО

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Байден прибыл в Брюссель, где ожидается саммит НАТО

Президент США Джо Байден приземлился в Брюсселе (Бельгия), где в понедельник намерен принять участие в 31-м саммите Организации Североатлантического альянса (НАТО), передает CNN.

Как сообщается на сайте американского издания, Байден намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, поскольку лидеры НАТО обсуждают, как противостоять будущим угрозам и "эффективному разделению бремени", согласно Белому дому.

Также ожидается, что на саммите американский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Теги: #сша #брюссель #байден #нато
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Интерфакс-Украина
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