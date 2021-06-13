Байден прибыл в Брюссель, где ожидается саммит НАТО

Президент США Джо Байден приземлился в Брюсселе (Бельгия), где в понедельник намерен принять участие в 31-м саммите Организации Североатлантического альянса (НАТО), передает CNN.

Как сообщается на сайте американского издания, Байден намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, поскольку лидеры НАТО обсуждают, как противостоять будущим угрозам и "эффективному разделению бремени", согласно Белому дому.

Также ожидается, что на саммите американский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.