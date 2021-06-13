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22:55 13.06.2021

Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

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Зеленский благодарит лидеров G7 за поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран "Большой семерки" за четкую поддержку Украины в ходе саммита G7, сообщила пресс-служба президента.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

В частности, лидеры G7 призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.

"Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в коммюнике.

Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей.

Кроме того, лидеры G7 призвали Россию снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов, поощряя дальнейший прогресс в реформах", - отмечается . в коммюнике. 

Теги: #g7 #зеленский #поддержка #благодарность #украина
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