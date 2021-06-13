Байден с женой встретились с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке

В Виндзорском замке после завершения саммита G7 состоялась встреча президента США Джо Байдена и его первой леди с королевой Елизаветой II, сообщает CNN.

По информации издания, Елизавета II встретила американскую чету в знаменитом дворе замка с почетным караулом из гренадерских гвардейцев, после чего заиграл государственный гимн США.

Отмечается, что Байден проинспектировал войска, а затем присоединился к королеве и первой леди, чтобы посмотреть военный марш.

"Сегодняшняя встреча - первая встреча королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. И это одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 13 июня Байден стал 12-м действующим президентом, который встретился с королевой во время ее правления, присоединившись к наследию американских лидеров, отдававших дань уважения всемирной иконе и живому фрагменту истории. Байден - пятый президент, которого королева принимала в Виндзоре.

В настоящее время Байден со своей супругой отправятся в Брюссель на 31-й саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в понедельник, информирует CNN.