Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас

Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас для заполнения газовых хранилищ, заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - рассказала Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, если уже зимой 2021 года случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане цены на топливо.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.